«الأعلى للإعلام» ينعى الإعلامية الكبيرة ليلى رستم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:11 مساءً - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وأعضاء المجلس، بخالص العزاء لأسرة الراحلة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، والأسرة الإعلامية كلها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت الإعلامية الراحلة ليلى رستم من كبار الإعلاميين، وبدأت حياتها المهنية مع انطلاق أول شرارة للتلفزيون المصري في 23 يوليو 1960، حيث قدمت عددًا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة، ومنها "نافذة على العالم" و"الغرفة المضيئة" و"نجمك المفضل"، وقد استضافت العديد من عمالقة الفن والأدب والصحافة، أمثال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، والأديب الكبير يوسف السباعي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والفنانة فاتن حمامة، والكاتب والروائي إحسان عبد القدوس، والفنان عمر الشريف، والكاتبين الصحفيين مصطفى أمين وعلى أمين.