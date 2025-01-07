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عودة أعمال التنمية في حقل ظهر وبدء حفر بئرين خلال يناير (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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عودة أعمال التنمية في حقل ظهر وبدء حفر بئرين خلال يناير (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

عودة أعمال التنمية في حقل ظهر وبدء حفر بئرين خلال يناير (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:15 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال شهر يناير الجاري.

 

استكمال أعمال التنمية في حقل غاز ظهر

وأعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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