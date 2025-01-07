1000 جنيه».. متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟.. شروط وخطوات التسجيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:16 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة 2025، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وتأتي هذه المنحة ضمن خطط وزارة العمل لتوفير الدعم المالي بشكل دوري خلال مناسبات متعددة على مدار العام.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وحقيقة الزيادة المقررة لها، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أعلنت وزارة العمل أن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 سيبدأ في 7 يناير الجاري 2025، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وقررت الوزارة رفع قيمة المنحة هذا العام إلى 1000 جنيه لكل مستفيد، بهدف تعزيز الدعم المقدم وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1) زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل من خلال الضغط «هنــــــــــــا».

2) الدخول إلى قسم الخدمات واختيار «التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة».

3) إدخال البيانات الشخصية بدقة، بما في ذلك الاسم، الرقم القومي، ورقم الهاتف.

4) رفع صورة واضحة ومحدثة من بطاقة الرقم القومي.

5) الضغط على زر «تسجيل» وانتظار رسالة تأكيد بنجاح التسجيل.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

وللتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وضمان القبول، يجب استيفاء الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يتراوح عمره بين 20 و55 عامًا.

- ألا يكون مسجلًا في التأمينات الاجتماعية.

- ألا يكون لديه قضايا قانونية قائمة.

- ألا يمتلك أملاكًا، عقارات، أو سجلات تجارية باسمه.

- ألا يعمل في أي جهة حكومية أو قطاع عام.

أسباب زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وأما عن أسباب زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025، فتهدف الزيادة الجديدة إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الدخل للأسر الأكثر احتياجًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية الحالية.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

والجدير بالذكر أن الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، تتمثل فيما يلي:

- العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

- الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية.

- عمال الزراعة والصيد.