برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الأولى من يوم الثقافة المصرية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:16 مساءً - وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم وزارة الثقافة احتفالية «يوم الثقافة» المقام لأول مرة، لتكريم نخبة من رموز الابداع المصري، الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية.

موعد يوم الثقافة المصرية

وتقام فعاليات احتفالية يوم الثقافة المصرية، غدًا الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري في الواحدة ظهرًا، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن إخراج الفنان الكبير خالد جلال.

يوم الثقافة المصرية

وخصص يوم الثقافة ليكون يومًا لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما سيكون يومًا للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم.

أسماء المكرمين في يوم الثقافة

وتتضمن احتفالية يوم الثقافية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة.

زمن بين الأسماء المكرمة: «الفنان حسن يوسف، الفنان صلاح السعدني، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان مصطفى فهمي، والفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني، الكاتب دكتور زين عبد الهادي».

فتح المتاحف بالمجان في يوم الثقافة

وأعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن وزارة الثقافة المصرية ستفتح غدًا الأربعاء أبواب المتاحف القومية والفنية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور، بالإضافة إلى تقديم خصم يصل إلى 50% على مجموعة مختارة من إصدارات الوزارة.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: «نأمل أن يكون يوم الثقافة المصرية عيدًا وطنيًا للثقافة بجميع روافدها، ووسيلة لتعزيز التراث الثقافي المصري وترسيخ قيم الإبداع والانتماء».

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن المتاحف المفتوحة بالمجان تشمل مجموعة من أبرز المتاحف القومية والفنية، مثل متحف طه حسين، متحف أحمد شوقي، متحف محمود مختار، مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية، متحف الخزف الإسلامي، متحف محمد محمود خليل، متحف أم كلثوم، ومتحف نجيب محفوظ.

يوم الثقافة

وفي وقت سابق، صرّح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الاحتفال بيوم الثقافة جاء ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيُعبر عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.

وأوضح الوزير أن اختيار النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة للمكرمين تم بناءً على مسيرتهم المميزة وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليدًا سنويًا يُبرز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن ويحتفي بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.