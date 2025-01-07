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شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

شروط اعتذار المعلمين عن المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:20 مساءً - وجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة بشأن الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025.

  أعذار المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي فقط التي يعتمدها بالمديريات كالتالي:

- القومسيون طبي حديث يفيد المنع من السفر فقط وليس المدون به حالة المريض تحت المتابعة والعلاج.

- معلمة ( لديها طفل رضيع حتى عامين ).

- معلمة لديها طفل معاق  ومرفق كارت الخدمات.

- المحال إلى المعاش حتى نهاية شهر مارس 2025.

- الحاصل على نصف أو ثلثي أجر.

- المحروم من أعمال الامتحانات.

-علي مدير المدرسة توقيع جميع الزملاء بالمدرسة على تلك التعليمات الهامة.

وبدأ عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الاعدادية 2025، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 محافظتي القاهرة والجيزة.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الخريطة الزمنية لجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) في محافظة القاهرة من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

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فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

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وأهابت مديرية التعليم في الجيزة بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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