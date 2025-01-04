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لتوفير الرعاية لمدارس المكفوفين.. «تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للغة برايل - أخبار كلمتك

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لتوفير الرعاية لمدارس المكفوفين.. «تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للغة برايل - أخبار كلمتك

لتوفير الرعاية لمدارس المكفوفين.. «تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للغة برايل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:06 مساءً - تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للغة برايل، وذلك برعاية سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشارت سماح إبراهيم، إلى أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين وإعطائهم حقهم بالإضافة إلى تشجيعهم على القراءة والكتابة بطريقة برايل، وتقديم الأنشطة المختلفة بشكل مستمر لهم، كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، ونشر الوعى بين الطلاب المبصرين حول كيفية التعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم والتعرف على عالمهم.

ويرتبط الاحتفال باليوم العالمي لبرايل، بمولد مؤسس هذه اللغة ( لويس برايل) الذى ولد في نفس اليوم عام 1809بمدينة كوبفراي إحدى مدن باريس عاصمة فرنسا، والذى استوحى الفكرة من ضابط في الجيش الفرنسي ابتكر طريقه مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام.

وتتكون لغة برايل من عرض لرموز الأبجدية والرقمية من خلال (6) نقاط، والتي تمثل الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم لغة برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، مما يُحقق الكفاءة والمساواة.

-وتعد طريقة برايل، هي وسيلة الاتصال الوحيدة للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والاطلاع على الاتصالات المكتوبة، وذلك في سياق الدمج الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادتان ( 21و24 ) من اتفاقية حقوق الأشخاص.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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