ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:30 مساءً - أعلنت مؤسسة البحث العلمي، مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة 2023 – 2024م، موضحة أن ترتيب المراكز سوف يتم إعلانه في الحفل الختامي للمسابقة، وأن النتائج كان لها صدى صادق يعكس مستوى المتقدمين، حيث تم تطبيق أدق المعايير التي من شأنها إفراز نخبة من القراء تزهو بهم مصر.

من جانبه، أعرب فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي يحققها المتميزين من أبناء الأزهر، وأن نجاحهم هو نجاح للأزهر الشريف، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة النهائية من المسابقة، والتوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، والسداد في خدمة دينهم ووطنهم، وأن يكونوا عونًا للأزهر في تحقيق رسالته العالمية ونشر منهجه الوسطي.

أسماء الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة

وفاز من طلاب الأزهر الشريف في منافسة "الطالب المثقف" بالمرحلة الابتدائية؛ الطالبة عائشة أحمد عبد المنعم، بالصف الثالث الابتدائي، معهد الصفوة الابتدائي الخاص بمحافظة الفيوم، والطالبة مريم إبراهيم عبد العزيز سيد، بالصف الأول الابتدائي، معهد المنشأة الصغرى بمحافظة القليوبية.

وفي المرحلة الإعدادية، فاز الطالب/ أحمد عبد العال أحمد أبو الدهب، بالصف الثالث الإعدادي، بمعهد ناهيا بمحافظة الجيزة، والطالبة/ سندس محمد السيد رحاب، بمعهد فتيات دمنهور النموذجي، محافظة البحيرة.

وعلى مستوى المرحلة الثانوية، فاز الطالب/ عمر رمضان صالح أحمد، بالصف الأول الثانوي، بمعهد كوم امبو بنين الثانوي النموذجي، بمحافظة أسوان.

وفازت المعلمة/ شيماء عطية أحمد علي العزازي،معهد الغار الثانوي فتيات، بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، في منافسة "المعلم المثقف".

وفي جامعة الأزهر، فاز عدد من الطلاب في منافسة "القارئ الماسي"، وهم؛ الطالب/ شريف عصام عبد التواب، كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والطالبة/ فاطمة محمد عبد الرحيم، كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والطالب/ خليل إبراهيم محمد بيومي، كلية أصول الدين بالقاهرة، والطالب/ عمر خالد عبد الفتاح بشير، كلية طب الأسنان بنين القاهرة.



المشروع الوطني للقراءة

والمشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

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