وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:10 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن جهود استرداد الآثار المهربة بالخارج والتي خرجت بطرق غير شرعية خلال عام 2024، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات المصرية بالخارج.

جهود استرداد الاثار التي خرجت بطرق غير شرعية

وأوضخت الوزارة أنه تم استرداد 60 قطعة أثرية متنوعة من المملكة المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي، كما تم سترداد أرس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن.



وأوضحت الوزارة أنها نجحت أيضا في استرداد 10 قطع أثرية متنوعة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم ا سترداد أربعة قطع أثرية عبارة عن ثالاث تمائم علي هيئة الاوشابتي من دولة النمسا، كما تسلمت السفارة المصرية في لأهاي بهولندا ثلاث قطع أثرية تتضمن تمثال من الاوشابتي، وجزء من تابوت ملون، وراس مومياء من العصر المتأخر.



جهود ضبط محاولات التهريب بالمنافذ



وأشارت الوزارة إلي أنها نجحت في استرداد ثلاث قطع أثرية عبارة عن جمجمة ويد وتميمة من دولة ألمانيا، وتم تسليمها للسفارة المصرية ببرلين، كما تم استرداد 67 قطعة أثرية متنوعة من دولة ألمانيا.



وتابعت الوزارة أنه تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، كم تم ضبط357 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.



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