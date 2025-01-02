وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

وزير خارجية حكومة الحوثيين مهدد بالإقالة. - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:30 مساءً - قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: "من المستحيل إذا ارتكب الطبيب خطأ فنيًّا واردًا حدوثه أثناء ممارسته المهنة أن تكون عقوبته الحبس".

 

إلغاء الحبس الاحتياطي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "إلغاء الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية الفنية الوارد حدوثها، وهذا ما نريد رؤيته في مسودة قانون المسؤولية الطبية".

 

الأخطاء الطبية الفنية الوارد حدوثها

وتابع: "نرغب حال حدوث أخطاء فنية طبية وراد حدوثها أن تكون العقوبة التي تطبق على الطبيب تعويضًا ماديًّا لجبر الضرر للمريض، وليست الغرامة، لأن الغرامة من العقوبات الجنائية كما أن الغرامة تحصل لصالح الدولة وليس المريض المتضرر".

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

بعد الاستجابة لمطالبهم في مشروع قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تشيد بجهود مجلس النواب ولجنة الصحة.. إلغاء الحبس الاحتياطي وإقرار الغرامة بالعقوبات.. وإرجاء الجمعية العمومية "أبرز النتائج"

تعويض مادي للمريض المتضرر

واستكمل: "نطالب بأن يحصل المريض المتضرر من أي خطأ فني طبي وارد حدوثه على تعويض مادي لجبر الضرر أي حق مدني".

وتابع: قمنا بتأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء شهرًا لحين الانتظار لرؤية المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية، موضحًا: لما أجلس بعد مع المستقيلين من مجلس النقابة وهم ضد تأجيل الجمعية العمومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق