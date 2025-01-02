نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:30 مساءً - قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: "من المستحيل إذا ارتكب الطبيب خطأ فنيًّا واردًا حدوثه أثناء ممارسته المهنة أن تكون عقوبته الحبس".

إلغاء الحبس الاحتياطي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "إلغاء الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية الفنية الوارد حدوثها، وهذا ما نريد رؤيته في مسودة قانون المسؤولية الطبية".

الأخطاء الطبية الفنية الوارد حدوثها

وتابع: "نرغب حال حدوث أخطاء فنية طبية وراد حدوثها أن تكون العقوبة التي تطبق على الطبيب تعويضًا ماديًّا لجبر الضرر للمريض، وليست الغرامة، لأن الغرامة من العقوبات الجنائية كما أن الغرامة تحصل لصالح الدولة وليس المريض المتضرر".

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية بعد الاستجابة لمطالبهم في مشروع قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تشيد بجهود مجلس النواب ولجنة الصحة.. إلغاء الحبس الاحتياطي وإقرار الغرامة بالعقوبات.. وإرجاء الجمعية العمومية "أبرز النتائج"

تعويض مادي للمريض المتضرر

واستكمل: "نطالب بأن يحصل المريض المتضرر من أي خطأ فني طبي وارد حدوثه على تعويض مادي لجبر الضرر أي حق مدني".

وتابع: قمنا بتأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء شهرًا لحين الانتظار لرؤية المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية، موضحًا: لما أجلس بعد مع المستقيلين من مجلس النقابة وهم ضد تأجيل الجمعية العمومية.

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