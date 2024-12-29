شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات بقانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات بقانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور - أخبار كلمتك

وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات بقانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال لقائه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الحكومة منفتحة على أي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه أن يحقق بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما  ان هذه التعديلات لا يشوبها اي عوار قانوني او دستوري 

 

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات  التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية  وكذلك من متلقي الخدمة الصحية  على مشروع  قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي

وزير الصحة: تخفيض أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية


  وأكد  ان ضمان الحماية للفريق الصحي اثناء قيامهم بعملهم  هوه  أكبر  ضامن لحصول المريض على  أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق