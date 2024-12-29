وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات بقانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال لقائه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الحكومة منفتحة على أي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه أن يحقق بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما ان هذه التعديلات لا يشوبها اي عوار قانوني او دستوري

واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

بيئة عمل اكثر جذبا للفريق الصحي

وزير الصحة: تخفيض أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الصحة: صندوق "التعويض عن المخاطر" يتحمل تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية



وأكد ان ضمان الحماية للفريق الصحي اثناء قيامهم بعملهم هوه أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة

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