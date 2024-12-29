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السيسي يوجه بالعمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل - أخبار كلمتك

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السيسي يوجه بالعمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بالعمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:30 مساءً - وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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