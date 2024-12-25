رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور.

وأضاف مدبولي، خلال استماعه لرؤى عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.