رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح تشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة للعمل مع مجلس الوزراء لدراسة تحديات القطاعات المختلفة للصناعة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال استماعه لرؤى عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أنه لا تزال هناك صعوبات إدارية وبيروقراطية نعمل على تخطيها.