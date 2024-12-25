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رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح تشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة للعمل مع مجلس الوزراء لدراسة تحديات القطاعات المختلفة للصناعة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال استماعه لرؤى عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أنه لا تزال هناك صعوبات إدارية وبيروقراطية نعمل على تخطيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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