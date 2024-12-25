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رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهة الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعنا واحد وهو مصلحة الوطن.

وأضاف مدبولي، خلال استماعه لرؤى عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أننا لدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد.

وتابع، أن الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات.

وذكر رئيس الوزراء، أنه على الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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