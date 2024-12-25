رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهة الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعنا واحد وهو مصلحة الوطن.

وأضاف مدبولي، خلال استماعه لرؤى عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أننا لدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد.

وتابع، أن الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات.

وذكر رئيس الوزراء، أنه على الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية.