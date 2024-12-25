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3 مشروعات بيئية واعدة دعمت الاقتصاد الأخضر خلال العام الحالي - أخبار كلمتك

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3 مشروعات بيئية واعدة دعمت الاقتصاد الأخضر خلال العام الحالي - أخبار كلمتك

3 مشروعات بيئية واعدة دعمت الاقتصاد الأخضر خلال العام الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - شهد عام 2024 إنجازات بارزة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، حيث وقعت وزارة البيئة عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية رائدة لتنفيذ مشاريع بيئية ضخمة.

 

مشاريع واعدة تدعم الاقتصاد الأخضر

تم خلال عام 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة، مما يساهم في التخلص الآمن من هذه المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ووقعت شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع مبتكر لاستخلاص مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من هذه المادة ذات التطبيقات الواسعة في العديد من الصناعات.
 

تم أيضًا التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع طموح لتدوير مخلفات البناء والهدم، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحويل هذه المخلفات إلى مواد بناء جديدة.

 

دعم الحكومة للاستثمار الأخضر

وأكدت وزارة البيئة أن هذه المشاريع على الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للاستثمار في المشاريع البيئية والمناخية، حيث تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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