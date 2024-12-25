شيخ الأزهر يُعزي الرئيس إلهام علييف في ضحايا تحطم الطائرة الأذربيجانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة للرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، والشعب الأذربيجاني، في الحادث المأساوي الذى وقع اليوم الأربعاء، جرَّاء تحطُّم طائرة ركاب أذربيجانية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

شيخ الأزهر يُعزي الرئيس إلهام علييف في ضحايا تحطم الطائرة الأذربيجانية



وأعربُ فضيلة الإمام الأكبر، عن خالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

مجلس حكماء المسلمين يعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة ركاب

من جانبه أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع جمهورية أذربيحان، في ضحايا تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في أجواء كازاخستان، الذي أسفر عن عشرات الضحايا.

ويتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لجمهورية أذربيجان بقيادة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، ولحكومة أذربيجان وشعبها، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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