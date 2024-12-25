مجلس الجامعات يبدأ حصر الأماكن الشاغرة تمهيدًا لفتح باب التقديم بالجامعات الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - التقديم في الجامعات الخاصة.. تزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من الطلاب عن موعد فتح باب التقديم في الجامعات الخاصة للترم الثاني.

فتح باب التقديم في الجامعات الخاصة

أعلن مجلس الجامعات الخاصة، بدء عملية حصر الأماكن الشاغرة بكافة الكليات التابعة للجامعات الخاصة، تمهيدًا لإعلان فتح باب التقديم في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بكليات الجامعات الخاصة

وأقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات الآخرى، كالتالي:

- سجل الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة بكلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 79%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الجلالة 76%.

- سجل الحد لأدنى لقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 77% بكلية طب الأسنان.

- سجل الحد الأدنى للقبول بطب أسنان الجلالة 75%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعة سيناء وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والأسماعيلة الأهلية 73%.

- سجل الحد الأدنى للقبول كليات العلاج الطبيعى في الجامعات الخاصة والأهلية 75%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة 74%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 72%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 71%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعة الجلالة والعلمين 70%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعة سيناء وفرعيها وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 68%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 67%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 65%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية 68%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعات الجلالة والعلمين 66%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بجامعات سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 65%.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكليات علوم الحاسب 60% بالجامعات الخاصة والأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين وجامعة سيناء و وكذلك الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية.

- سجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والإعلام والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والتمريض والآثار والحقوق والقانون والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية والتمريض 53% للقبول بكل الجامعات عدا جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب وجامعة مصر الدولية 55%.