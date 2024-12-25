إنجازات التعليم العالي 2024.. قفزات نوعية في الشؤون الثقافية والبعثات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - شهد عام 2024 العديد من الإنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، لا سيما في مجالات الشؤون الثقافية والبعثات، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثقافية وتوطيد التعاون الأكاديمي مع الدول الأخرى.

من أبرز هذه الإنجازات، نجاح الوزارة في تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بدعم ورعاية الطلاب الوافدين، حيث بلغ عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية 124 ألف طالب. كما تم تطوير منصة "ادرس في مصر"، التي تُعد من أبرز المبادرات التي سهلت عملية التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات المصرية، مع تقديم بيئة تعليمية متميزة وخدمات داعمة لهم.

كما تم توقيع 177 اتفاقية ثنائية بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، بالإضافة إلى تقديم 53 مشروعًا بحثيًا عبر المنصة الإلكترونية للمشروعات البحثية. وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي، نجحت الوزارة في تعزيز وجودها من خلال 23 مركزًا ثقافيًا ومكتبًا ثقافيًا في دول مختلفة، حيث تقوم هذه المراكز برعاية شؤون المبعوثين المصريين وتعزيز التعاون الأكاديمي.

أيضًا، تم إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات التي شملت مسابقات رياضية وفنية شارك فيها الطلاب الوافدون من مختلف الجنسيات، كما تم تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية للطلاب في عدد من المحافظات المصرية. في إطار التفاعل الدولي، ساهمت مصر في فعاليات مجموعة "البريكس"، ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي.