وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - نعى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وفاة والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، التي وافتها المنية.

وقال وزير الشؤون النيابية والمستشارون والعاملون بالوزارة في بيان اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بصادق التعازي والمواساة، إلى المستشار أحمد مناع، وللأسرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.