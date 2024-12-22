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وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

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وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - نعى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وفاة والدة المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، التي وافتها المنية.

وقال وزير الشؤون النيابية والمستشارون والعاملون بالوزارة في بيان اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بصادق التعازي والمواساة، إلى المستشار أحمد مناع، وللأسرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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