تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - كرم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وذلك على هامش احتفالية عيد العلم الـ19 بالجامعة والمنعقدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة.

كما تم تكريم الوزير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، كما شهدت الاحتفالية تكريم رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة.

انطلقت قبل قليل، فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وممثلا عن مفتي الديار المصرية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين.

وشارك في حضور الفاعلية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وعدد من القيادات التنفيذية ومجلس الجامعة.

وبدأت الاحتفالية بطابور عرض لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.