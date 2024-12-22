"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - كرم الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وذلك على هامش احتفالية عيد العلم الـ19 بالجامعة والمنعقدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة.

كما تم تكريم الوزير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، كما شهدت الاحتفالية تكريم رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة.

انطلقت قبل قليل، فعاليات احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وممثلا عن مفتي الديار المصرية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين.

وشارك في حضور الفاعلية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وعدد من القيادات التنفيذية ومجلس الجامعة.

وبدأت الاحتفالية بطابور عرض لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

اقرأ أيضاً
اليوم.. الثقافة تقيم أمسية شعرية بعنوان «لغة تعرف أُلاّفهما»

وزير الثقافة يكرم إيهاب النسر في افتتاح قصر الإبداع الفني بأكتوبر

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق