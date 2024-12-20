وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضرية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمناطق (الأسمرات - مدينة المحروسة - أهالينا - روضة السيدة زينب - الخيالة - معاً).
وقد لاقت تلك الفعاليات استحسان المواطنين، الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية لدورها الإنساني والاجتماعي فى تقديم الدعم، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية للمناطق الحضارية الجديدة.
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