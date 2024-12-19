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قوات الدفاع الشعبي تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني (صور) - أخبار كلمتك

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قوات الدفاع الشعبي تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني (صور) - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبي تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات لعدد من الأزمات المختلفة للتعرف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة فى التعامل معها.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. 

 أربع ندوات تثقيفية بجامعات قناة السويس

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم أربع ندوات تثقيفية بجامعات قناة السويس وجنوب الوادى والأقصر وأسوان، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى تتضمن تنفيذ إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى أبناء مصر من طلبة الجامعات والمدارس وتقديم عدد من المحاضرات لتسليط الضوء على التحديات والمخاطر التى تواجه مصر والجهود المبذولة للحفاظ على أمن ومقدرات الوطن فى ظل المتغيرات الحادة والسريعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، فضلًا عن تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن التى قدمها الطلبة. 

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تكريم عدد من أسر الشهداء

وفى ختام الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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