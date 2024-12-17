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وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بالشهر العقاري - أخبار كلمتك

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وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بالشهر العقاري - أخبار كلمتك

وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بالشهر العقاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

جدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم ندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف أنحاء الجمهورية تيسيرا علي المواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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