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درجة الحرارة في القاهرة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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درجة الحرارة في القاهرة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة في القاهرة اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - درجة الحرارة في القاهرة.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة في القاهرة، وحالة الطقس اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في باقي المحافظات.

طقس القاهرة

وتوقعت الهيئة، حالة الطقس في القاهرة اليوم الاثنين، متوقعة أن تشهد المحافظة أجواء شديدة البرودة، مع غياب أشعة الشمس، ونشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس ببرد الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

درجة الحرارة في القاهرة

وكشفت الأرصاد، عن حالة الطقس في القاهرة اليوم، حيث يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الطقس في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ودعت على المواطنين لتوخى الحذر أثناء القيادة.

درجة الحرارة في القاهرة

درجة الحرارة الآن في القاهرة

وتبلغ درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة مئوية نهارًا، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى في فترات الليل انخفاضا في درجات الحرارة مع أجواء باردة، لتسجل الصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة

وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد في الساعات القادمة موجة باردة، ستبدأ اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين، من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة على شمال البلاد وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجة الحرارة في القاهرة

كما كشفت الهيئة، عن زيادة سرعة نشاط الرياح ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام القادمة.

الطقس في القاهرة اليوم

ووجهت الأرصاد، عدة نصائح للمواطنين في ظل الأجواء الباردة المسيطرة على حالة الطقس في القاهرة، منها:

- ارتداء ملابس شتوية ثقيلة، خاصة أثناء النزول.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم.

- تناول الأدوية اللازمة للوقاية من نزلات البرد الحادة والزكام.

- متابعة النشرات الجوية وتحديثات الأرصاد باستمرار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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