جامعة عين شمس تناقش التعاون مع "تسينغهوا" الصينية في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة تسينغهوا المصنف رقم ١ في مجال العلوم الطبيعية والذكاء الاصطناعي في الصين.

جامعة عين شمس تناقش سبل التعاون مع جامعة تسينغهوا الصينية في مجال العلوم الطبيعية

وخلال اللقاء تم استعراض البرامج والتخصصات في الجامعتين وبخاصة مجالات القطاع الهندسي والتكنولوجي وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم.

وقام الوفد الصيني الزائر برئاسة البروفيسور بنغ قانغ نائب رئيس جامعة تسينغهوا بالتعريف بالإمكانات المتاحة بجامعة تسينغهوا في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وبخاصة مجال تكنولوجيا التعليم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وخدمة قطاعات المجتمع.

واستعرض محمد ضياء رئيس الجامعة البرامج العلمية والتكنولوجية في كليات الجامعة وبخاصة كلية الهندسة و الحاسبات والتجارة والتربية والآثار، كما استعرض تجربة كلية الطب جامعة عين شمس في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض السرطانية وغيرها من المجالات.

وأعربت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة عن رغبة الجامعة في التعاون الفعلي في مجال تبادل الطلاب والأساتذة وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعد بالنفع على قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما استعرض عمر الحسيني عميد كلية الهندسة البرامج العلمية والتخصصات في كلية الهندسة ورغبة الكلية في التعاون في هذه التخصصات مع كليات جامعة تسينغهوا وبخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والميكاترونكس والذكاء الاصطناعي والميكانيكا وغيرها من خلال تبادل الطلاب وعقد ورش العمل والدورات من خلال المنصات التعليمية والمعامل الافتراضية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشة الدرجات العلمية المزدوجة.

والجدير بالذكر أن جامعة تسينغهوا تحتل المرتبة 25 في تصنيفات جامعة QS العالمية في عام 2024 والمرتبة 20 في عام 2025. يوجد حاليًا 68 برنامجًا لمنح درجة الماجستير في تخصصات المستوى الأول و64 برنامجًا لمنح درجة الدكتوراه.

وتضم جامعة تسينغهوا إجمالي 32 كلية و54 قسمًا و12 أكاديمية.

وشهد اللقاء من جامعة عين شمس ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، إسراء عبد السيد المستشار الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بالصين، وعمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، كمال عبيد مدير ادارة العلاقات الدولية.

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