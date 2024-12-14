من الابتدائية للثانوية.. مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية 2025.. يبحث العديد من طلاب الأزهر وأولياء أمورهم، عن مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، والتي تبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري.

موعد امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية 2025

تبدأ امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر، وتستمر الامتحانات حتى يوم الإثنين 23 من نفس الشهر، وتُعقد الامتحانات تحت إشراف توجيه المادة.

موعد امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية الأزهرية 2025

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 وحتى يوم 28 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي من يوم 24 وحتى يوم 30 من ديسمبر الجاري.

موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يعقد امتحان القرآن الكريم.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يعقد امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية 2025

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، من يوم السبت المقبل الموافق 21 ديسمبر، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأحد الموافق 29 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية حتى يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر، على أن يؤدي الطلاب امتحان البرنامج التأهيلي من 14 وحتى 20 يناير.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري

- تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الشعبة الأدبية من يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر وتستمر امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري حتى يوم 9 يناير.

- تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الشعبة العلمية من يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر وتستمر امتحانات الشعبة العلمية حتى يوم 8 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي للشعبتين الأدبي والعلمي من يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي للشعبتين حتى يوم 9 يناير 2025.