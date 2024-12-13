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وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، بـ «مينج شيانج جون» نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي، اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلي اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الهامة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها «إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات» وتدشين «المجلس الأعلى للسيارات»، بالإضافة إلي إطلاق «صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة» وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. ونوه إلي وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية، بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات تجعل عناصر إنتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات.

وحث الشركة الصينية علي أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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