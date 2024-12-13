وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، بـ «مينج شيانج جون» نائب رئيس شركة «جريت وول» الصينية لصناعة السيارات، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي، اهتمام الجانب المصري بتعزيز صناعة السيارات في السوق المصري، وخاصة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلي اتخاذ الحكومة المصرية للعديد من الخطوات الهامة خلال الفترة الماضية لهذا الغرض، من بينها «إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات» وتدشين «المجلس الأعلى للسيارات»، بالإضافة إلي إطلاق «صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة» وغيرها من الإجراءات لدعم المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. ونوه إلي وجود زيادة ملحوظة في طلب السوق المحلي علي السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخطوات الهامة والطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو التحول الأخضر.

وأضاف وزير الخارجية، بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات تجعل عناصر إنتاج السيارات الكهربائية في مصر ذات ميزة تنافسية عالية، ولديها الكثير من الصناعات المغذية للسيارات.

وحث الشركة الصينية علي أن تكون شريكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلدين بدعم الاستثمارات الصينية في هذا المجال، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي تتيحه مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتلي أولوية الجانب المصري.