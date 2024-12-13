بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - حالة الطقس اليوم الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتابعت أنه من المتوقع نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 أمتار).

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 21 14 العاصمة الإدارية 20 12 6 أكتوبر 21 11 بنها 21 13 دمنهور 20 13 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 12 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 14 شبين الكوم 21 13 طنطا 20 13 دمياط 23 16 بورسعيد 21 18 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 11 العريش 23 10 رفح 21 14 رأس سدر 21 11 نخل 22 03 كاترين 19 02 الطور 24 12 طابا 22 09 شرم الشيخ 25 18 الإسكندرية 21 13 العلمين 21 12 مطروح 20 12 السلوم 20 11 سيوة 21 09 رأس غارب 25 14 الغردقة 26 13 سفاجا 25 15 مرسى علم 26 17 شلاتين 27 15 حلايب 24 18 أبو رماد 25 17 رأس حدربة 26 19 الفيوم 21 10 بني سويف 21 09 المنيا 22 10 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 27 10 الأقصر 27 09 أسوان 26 13 الوادي الجديد 26 07 أبو سمبل 25 11