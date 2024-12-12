عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»: أي تعديلات تحدث في الجمعية العمومية تؤثر سلبا على الحزب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والسكرتير العام السابق: إن أعضاء حزب الوفد من حقهم الاطلاع على ما يحدث داخل حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا من الهيئة العليا بعدم إجراء أي تعديل حول الجمعية العمومية.

وأوضح فؤاد بدراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن أي تعديلات تحدث في الجمعية العمومية لحزب الوفد تؤثر سلبًا على الحزب، لأنه قد يتم استبعاد بعض الأعضاء، وإدخال عناصر لا نعلم عنها شيء، بينما يُستبعد الأعضاء الأصليين على مستوى المحافظات واللجان المحلية.

وأضاف «بدراوي»، أن هناك ضرورة للحفاظ على الجمعية العمومية بالتشكيل الحالي، وعدم إجراء أي تعديل على الجمعية العمومية، لافتا إلى أن أي إجراء خلاف ذلك سيكون باطلًا، ويجب عرضه على الهيئة العليا لحزب الوفد.