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الولايات المتحدة تكشف موقفها من العدوان الإسرائيلي على سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - كشف مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن موقف الولايات المتحدة من العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

 

الأطراف المعنية بالأزمة السورية

وقال "ميتش" خلال حديثه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" إن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال مستمر مع كافة الأطراف المعنية بالملف السوري ومن بينها إسرائيل.

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جلسات الولايات المتحدة وإسرائيل

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: قلنا للإسرائيليين في جلسات دبلوماسية نريد أن نرى على مدى طويل احترام سيادة سوريا برمتها.
 

 

سبب العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأشار إلي أن هناك نوع من الفراغ الأمني والسياسي في سوريا وبحسب ما صرحت به إسرائيل انها قامت بعمليات عسكرية كإجراء احترازي حفاظًا على أمنها، ولكن الولايات المتحدة تؤمن بأن تكون تلك العمليات العسكرية محدودة ومؤقتة وتحترم سوريا على مدى طويل، ونريد استئناف اتفاقية 1974 في أسرع وقت ممكن ونحن على استعداد لتحقيق هذا الهدف ودفع إسرائيل لاحترام الاتفاقية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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