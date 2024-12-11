شبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - الطقس غدا.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس 13 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

شبورة مائية غدا الخميس

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، محذرة من وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الشبورة تبدأ من الساعة 3 صباحا وحتى الساعة 8 صباحاً اليوم الأربعاء 11 ديسمبر وغدا الخميس 12 ديسمبر، والتي قد تصل إلى حد الضباب أحيانا مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط. فمن المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية

أما حالة البحر الأحمر فمتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 23 08

السويس 22 12

العريش 24 10

رفح 22 10

رأس سدر 24 12

نخل 22 03

كاترين 19 02

الطور 23 12

طابا 22 09

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 23 11

العلمين 21 12

مطروح 22 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 13

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 15

حلايب 24 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 19

الفيوم 22 09

بني سويف 22 08

المنيا 23 07

أسيوط 23 06

سوهاج 25 10

قنا 27 11

الأقصر 27 09

أسوان 29 13

الوادي الجديد 26 06

أبوسمبل 28 12