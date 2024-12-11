مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة 22 فلسطينيا في قصف «الاحتلال» لمنازل وسط وشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة 22 فلسطينيا في قصف «الاحتلال» لمنازل وسط وشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لـ «تعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لـ «تعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا» - أخبار كلمتك

مصر تستضيف ورشة الأمم المتحدة لـ «تعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة الأمم المتحدة لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا والتي انطلقت في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان «تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في إفريقيا» بمشاركة 22 دولة.

وخلال كلمته نقل «عزوز» تحيات وزير الزراعة لكل المشاركين في الورشة من الدول الإفريقية ودعم سيادته لكل أوجه التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بإفريقيا، قائلًا إن أمن حيازة الأراضي أمر ضروري لتمكين المرأة وتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية، حيث تعد الأرض أصلًا أساسيًا لسبل عيش الملايين في أفريقيا، ومع ذلك، تواجه النساء عوائق كبيرة في تأمين حيازة الأراضي بسبب القوانين أو الأعراف والتقاليد التمييزية في بعض الدول الإفريقية.

كما أعرب «عزوز» عن سعادته لاختيار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا مدينة شرم الشيخ الجميلة في مصر كمكان لانعقاد هذه الورشة الهامة، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيفتح الباب على مصرعيه لتطوير شراكة قوية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا نحو تعزيز تحول النظم الغذائية وإدارة الأراضي في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضاف: تعمل الوزارة على تطوير برامجها لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة للمرأة الريفية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المرأة في الريف وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والمجتمعية.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: أنه لا يوجد أي قيود قانونية على تملك المرأة للأراضي الزراعية وهذا يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي.

كما استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المرأة منها التدريب وبناء القدرات وتوفير قروض ميسرة ومشروعات صغيرة وتفعيل مبادرات لتمويل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر بالشراكة مع مؤسسات التمويل، وتشجيع الصناعات الريفية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها المجتمعات الريفية المحلية وبرامج التوعوية الغذائية والصحية والمساهمة في القضاء على الأمية، والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وقال «عزوز»: إن هذه الجهود ساهمت في زيادة مساهمة المرأة الريفية في الإنتاج الزراعي، وتحسين ظروفها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق الريفية.

استعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين جودة الحياة للمرأة في القرى والمناطق الريفية وتعزيز حقوقها وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ورفع الوعى، مختتما أن كل هذه الجهود تسهم في تعزيز دور المرأة الريفية كعنصر فعال في المجتمع وتساعد في تحقيق التنمية المستدام.

ومن جانبه توجها الدكتور ميشاشا سيوارجا، ممثل الاتحاد الأفريقي والدكتورة جوان كاجوانجا ممثل اللجنه الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا بالشكر إلى الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة على دعمه لورشة العمل واستقبال وفد اللجنه الاقتصاديه بأفريقيا الأحد الماضي UNECA، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة خلال الفتره القادمة.

اقرأ أيضاً
جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في أسبوع

وزير الزراعة: «حياة كريمة» مبادرة ناجحة ويمكن أن تقدم دروسا للدول الإفريقية

الزراعة: حريصون على دعم مربي الدواجن في مواجهة تحديات المناخ وتكاليف الإنتاج

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

السكك الحديد تحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق