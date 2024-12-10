مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لكبار وكلاء السياحة باليابان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - نظمت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، عضو تحالف ستار العالمي، جولة تعريفية لممثلي كبار وكلاء وشركات السياحة باليابان لزيارة معالم مصر السياحية والأثرية والتعرف علي مناطق الجذب السياحي بمصر ونقل الصورة للمهتمين بالسياحة والسفر باليابان وخاصة في مجال السياحة الثقافية التي يتميز بها السائح الياباني.

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لكبار وكلاء السياحة باليابان



وأشرف علي تنظيم الجولة التعريفية مكتب مصر للطيران في طوكيو برئاسة آلاء سمير بالتعاون مع شركة SPT في مصر، وقد شملت الجولة زيارة مدن الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث تضمنت زيارة المتحف المصري الكبير وهرم سقارة ومقابر المصريين القدماء والواحات البحرية وكذلك أهرامات الجيزة وخان الخليلي ومتحف الحضارات.

كما شملت الجولة التعريفية زيارة معالم مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مثل مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وعمود السواري وعروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، مما يظهر تنوع وثراء معالم مصر السياحية.



وأعرب الوفد الياباني عن سعادته بهذه الجولة وتقدم بالشكر لمصر للطيران علي إتاحة الفرصة للتعرف أكثر علي مناطق الجذب السياحي بمصر.



جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة أسبوعيا كل يوم سبت من القاهرة إلي مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner التي تتسع لعدد 301 راكب.

وفي سياق آخر، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: إن شركة مصر للطيران تتعرض لخسائر سنوية تصل إلى 30 مليار جنيه، مما يجعل من المهم طرحها على القطاع الخاص.

خسائر مصر للطيران وطرحها للقطاع الخاص

وأكد ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أن طرح شركة مصر للطيران سوف يساعد على إدارتها وتأهيلها لخفض معدلات الخسائر التي تتعرض لها، وتحويلها إلى الربحية.

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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