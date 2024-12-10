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حصول الباحث ياسر صبري عباس شلبي على درجة الدكتوراه في مجال تطوير المؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

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حصول الباحث ياسر صبري عباس شلبي على درجة الدكتوراه في مجال تطوير المؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

حصول الباحث ياسر صبري عباس شلبي على درجة الدكتوراه في مجال تطوير المؤسسات الحكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - منحت كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، درجة الدكتوراه، للباحث ياسر صبري عباس شلبي، ملحق الدفاع المصري بالإمارات وقطر خلال الفترة من 2013 وحتي 2015.

وجاء ذلك بعد مناقشة رسالته المميزة التي حملت عنوان: «مؤشرات الأداء الرئيسية وعلاقتها بتخفيض مخاطر وأزمات تطوير المؤسسات الحكومية: دراسة ميدانية على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس».

موضوع الرسالة

تناولت الرسالة موضوعًا بالغ الأهمية في مجال تطوير المؤسسات الحكومية، حيث ركزت على دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر والأزمات التي تواجهها هذه المؤسسات. وقد سلط الباحث الضوء على الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج عملي لتطبيق الدراسة، متناولًا مجموعة من التحديات والفرص التي تواجه الهيئة في تحقيق أهدافها التنموية.

لجنة المناقشة

وتألفت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، برئاسة أ.د.السيد محمد خاطر، وعضوية أ.د.أحمد محمد سليمان، وأ.د.صلاح مهدي محمد رمضان، وأ.د.أحمد عيسى عبد الله. أشاد أعضاء اللجنة بالجهد المبذول في الرسالة وأهمية الموضوع الذي تناولته، حيث أكدوا أن الدراسة تمثل إضافة علمية هامة في مجال إدارة المخاطر وتطوير الأداء الحكومي.

حلول عملية

وعبر الباحث ياسر صبرى عباس شلبي عن سعادته بالحصول على درجة الدكتوراه، موضحًا أن دراسته تهدف إلى تقديم حلول عملية لمساعدة المؤسسات الحكومية على تعزيز أدائها وتقليل المخاطر التي تواجهها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة العمل الحكومي.

إنجاز علمي

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز العلمي يأتي في إطار جهود كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية لدعم الباحثين وتشجيع الدراسات التي تساهم في حل المشكلات الواقعية وتطوير الأداء المؤسسي في مصر.

وحضر مناقشة الرسالة:

- اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية والوادى الجديد السابق.

- المحافظ سعيد عباس محافظ المنوفية السابق.

- اللواء دكتور أسامة راغب نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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