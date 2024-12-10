فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريق نصف كمية المياه بسد النهضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:54 صباحاً - سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن كمية التخزين في سد النهضة، ملمحا إلى أن إثيوبيا بدأت التفريغ التدريجي لمياه السد.

فتح بوابة ثانية فى سد النهضة،

وتساءل “شراقي” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": هل فقدت إثيوبيا الأمل في تشغيل التوربينات وبدأت التفريغ التدريجي؟



وقال:"يبلغ الإيراد اليومي الحالي عند سد النهضة أقل من 50 مليون متر مكعب من بحيرة تانا وبعض الأمطار القليلة، وهذه الكمية تكفى تشغيل توربين واحد فقط من التوربينات الأربعة والمفترض أنها جاهزة للتشغيل، وهذا يتطلب غلق جميع بوابات المفيض، لكن لعدم تشغيل أى منها تم فتح 3-4 بوابات من المفيض العلوي الست في سبتمبر الماضي أثناء موسم الأمطار، ومع انخفاض الأمطار أصبحت بوابتين فى 4 نوفمبر الماضى ثم واحدة فقط فى 19 من نفس الشهر، وأمس 9 ديسمبر تم فتح بوابة أخرى ليصبح التصريف اليومي من سد النهضة حوالى 100 – 150 مليون م3 رغم قلة الأمطار، وبذلك سوف يتناقص مخزون البحيرة خلال الأيام القادمة، والذي ظل ثابتًا عند منسوب 538 مترًا بإجمالي تخزين 60 مليار م منذ الخامس من سبتمبر 2024".



وأضاف: "كان التخطيط أن تستخدم هذه المياه وعليها أكثر من 150 مليون م3 أخرى من المخزون السابق في تشغيل التوربينات، بعد إضافة ثلاثة توربينات أخرى في ديسمبر الجاري ليصبح إجمالي التوربينات الجاهزة للتشغيل 7 توربينات طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في أغسطس ونوفمبر الماضيين".

وتابع “شراقي”:" يبدو أن مشاكل التوربينات متواصلة فالأربعة السابقين متوقفين، ولا توجد أخبار عن تركيب الثلاثة الجدد، وهنا هل إثيوبيا فقدت الأمل فى تشغيل التوربينات قريبًا ولذلك لجأت إلى التفريغ التدريجي لجزء من مخزون سد النهضة بدلًا من التفريغ الكبير قبل موسم الأمطار القادم؟ لا بد من التخلص من 25 مليار م3 على الأقل قبل موسم الأمطار القادم، سواء بالاستفادة منها عن طريق إمرارها على التوربينات فى إنتاج كهرباء، أو صرفها عن طريق فتح بوابات المفيض تدريجيًّا من الآن أو كليًّا في أبريل - يونيو القادم".

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