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يشمل الجدوى الاقتصادية والإيرادات المتوقعة، الأنفاق تعد ملفا ترويجيا للقطار السريع - أخبار كلمتك

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يشمل الجدوى الاقتصادية والإيرادات المتوقعة، الأنفاق تعد ملفا ترويجيا للقطار السريع - أخبار كلمتك

يشمل الجدوى الاقتصادية والإيرادات المتوقعة، الأنفاق تعد ملفا ترويجيا للقطار السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - بدأت الهيئة القومية للأنفاق ، في إعداد ملف شامل للقطار السريع، يشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع والإيرادات المتوقعة، بالإضافة لأعداد الركاب والمناطق التي يخدها المشروع، وذلك للترويج له خلال الفترة المقبلة. 

على صعيد آخر، من المقرر بدء تلقي طلبات التشغيل والإدارة للمشروع من الشركات العالمية خلال الفترة القادمة وتشمل قائمة الشركات العالمية المتنافسة على إدارة المشروع، منها شركة ألمانية وشركة سكك حديد إيطاليا وإحدى الشركات الأخرى من المنطقة الأسيوية. 

من ناحية أخرى، تدرس  السكك الحديد الايطالية تقديم عرض لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديد للقطار الكهربائي السريع وذلك فى إطار خطط التعاون بين مصر وايطاليا فى مجالات النقل المختلفة 

حقيقة العرض الإيطالى لتشغيل القطارات المصرية 

وناقش وزير النقل الفريق كامل الوزير ونظيرة الإيطالي إمكانية طرح وإدارة وتشغيل  خطوط القطار الكهربائي السريع من جانب سكك حديد إيطاليا لما لها من خبرة في إدارة وتشغيل هذه القطارات. 

وتباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد ايطاليا لبحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة ايرتراك التابعة  لهيئة السكك الحديدية المصرية لإنشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل إلى حوالى 2000 كيلو متر او انشاء الخطوط الجديدة. 

بالإضافة إلى ⁠التعاون مع شركة ميرمك الايطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان / بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لانظمة الاشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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