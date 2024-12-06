بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 6 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 15 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 11 بنها 23 14 دمنهور 23 13 وادي النطرون 23 14 كفر الشيخ 22 13 المنصورة 23 14 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 13 دمياط 23 14 بورسعيد 23 14 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 13 العريش 23 11 رفح 22 10 رأس سدر 24 12 نخل 22 03 كاترين 18 02 الطور 24 13 طابا 23 07 شرم الشيخ 26 18 الإسكندرية 23 12 العلمين 23 11 مطروح 22 13 السلوم 22 09 سيوة 21 09 رأس غارب 25 16 الغردقة 26 17 سفاجا 25 16 مرسى علم 26 16 شلاتين 26 17 حلايب 25 18 أبو رماد 26 16 رأس حدربة 25 18 الفيوم 23 11 بني سويف 23 10 المنيا 22 09 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 25 09 الأقصر 25 11 أسوان 26 11 الوادي الجديد 24 08 أبو سمبل 26 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 20

المدينة 29 15

الرياض 30 13

المنامة 26 21

أبوظبى 28 23

الدوحة 28 21

الكويت 24 13

دمشق 17 07

بيروت 22 16

عمان 16 08

القدس 18 10

غزة 22 15

بغداد 23 05

مسقط 27 22

صنعاء 25 04

الخرطوم 35 21

طرابلس 18 15

تونس 19 16

الجزائر 19 10

الرباط 21 09

نواكشوط 31 18