بعد تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 ارتفاعاً ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في مصر.

وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.94 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.07 جنيه 49.94 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.03 جنيه 49.93 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.03 جنيه 49.93 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.06 جنيه 49.96 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.05 جنيه 49.95 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.04 جنيه 49.94 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.06 جنيه 49.97 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.94 جنيه للشراء، 50.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.96 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر بيع الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.77 جنيه للشراء، 50.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.97 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 50.04 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 49.94 جنيه.