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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 25 مسجدًا اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في مختلف المحافظات. من بين هذه المساجد، سيتم إحلال وتجديد 22 مسجدًا، بينما سيتم صيانة وتطوير 3 مساجد أخرى.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2024 حتى الآن بلغ 467 مسجدًا، منها 349 مسجدًا تمت إحلالها وتجديدها، و118 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها منذ يوليو 2014 حتى الآن قد بلغ 12، 548 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليارًا و109 ملايين جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

فى مديرية أوقاف بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد طيبة بقرية سنور

ومسجد هليه في مركز ببا

مسجد عزبة فيصل في مركز بني سويف

وصيانة مسجد منشأة أبو مليح في مركز سمسطا.

فى مديرية أوقاف البحيرة:

تم إحلال وتجديد عدة مساجد مثل مسجد الرحمن في عزبة العساكرة

ومسجد الحلفاية في مركز إيتاي البارود

تم صيانة مسجد الجمعية في رشيد.

فى مديرية أوقاف الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو جمعان في مركز أبو صوير.

فى مديرية أوقاف الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن في العامرية.

فى مديرية أوقاف الغربية:

تم إحلال وتجديد المسجد الجديد في كفر عطية، مركز قطور.

فى مديرية أوقاف المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الحاج أمين في صفط الشرقية

ومسجد خالد بن الوليد في عزبة خليل عبد.

فى مديرية أوقاف أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الجندية في بني حسين، وإنشاء مسجد الحسن في الشيخ نجيب.

فى مديرية أوقاف الفيوم:

تم إنشاء مسجد المصطفى في قرية المقاتلة.

فى مديرية أوقاف الشرقية:

تم إحلال وتجديد مساجد في فاقوس، منها مسجد بني قريش ومسجد الزغايبة.

فى مديرية أوقاف قنا:

تم صيانة مسجد التحرير في بندر دشنا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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