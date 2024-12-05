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وزير البترول يبحث مع «شل» العالمية الخطط الاستكشافية في مصر - أخبار كلمتك

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وزير البترول يبحث مع «شل» العالمية الخطط الاستكشافية في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع «شل» العالمية الخطط الاستكشافية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسئولي شركة "شل" الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، ومستجدات التفاوض بين الشركة وشركة "إيجاس" للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد زار مقر شركة "شل" العالمية في لندن، وكان في استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذي للشركة، وداليا الجابري رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر.

كما بحث الجانبان موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025. وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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