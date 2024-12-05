البابا تواضروس يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بالمقر البابوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وبرفقته، السفيرة مروة حجازي، مديرة مكتب السفير.

تم خلال اللقاء مناقشة دور الكنائس القبطية بالخارج وسبل تعزيز التعاون بين الكنيسة ووزارة الخارجية المصرية، كما طرح قداسة البابا عدة أفكار خاصة بالملف الثقافي وتعزيز التبادل الثقافي.

وقدم البابا تواضروس نبذة عن الكنائس القبطية المنتشرة حول العالم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتاريخ المصري بشكل عام، ومسار العائلة المقدسة بشكل خاص.

وأشار البابا إلى اهتمام الكنيسة بتشجيع الأطباء الأقباط في المهجر على تنظيم قوافل طبية تقدم المساعدات الإنسانية في الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم باسم مصر بغية خدمة هذه المجتمعات مما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لوطننا ويترك أثرًا طيبًا على المستوى الدولي.

كما وجه البابا تواضروس الدعوة لمساعد الوزير لحضور ملتقى لوجوس الخامس للشباب القبطي حول العالم، المقرر عقده في أغسطس المقبل. موضحًا أن الكنيسة تطلق علي الشباب المشاركين لقب "سفراء الفرح".

من جانبه، طلب السفير ياسر شعبان الاطلاع مسبقًا على جدول أعمال القوافل الطبية والمعارض والأنشطة الخارجية التي تقوم بها الكنيسة، لتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدًا على أهمية زيارات قداسة البابا للكنائس القبطية في الخارج، حيث أنه أمر يعزز الصورة الإيجابية لمصر دوليًّا.

وفيما يخص مسار العائلة المقدسة، أكدت السفيرة مروة حجازي على اهتمام وزارة الخارجية بالترويج للسياحة الدينية، واقترحت الترويج للاحتفال بدخول العائلة المقدسة إلى مصر عبر صفحات السفارات المصرية بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير ياسر شعبان، على رغبة وزارة الخارجية في تعزيز التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طبقًا لتوجيهات السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بعمل مزيد من الأنشطة المشتركة، بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز الحضور المصري دوليًا.