مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور هشام شلبي (إنجليزى الجنسية) استشاري جراحات عظام الكاحل والقدم في الفترة من 21 وحتى 27 ديسمبر الجاري.

وتستقبل المستشفى الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من العسكريين والمدنيين اعتبارًا من الغد.

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