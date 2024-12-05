بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - انطلقت اليوم الخميس الجلسات العلمية التي تُعقد على هامش المؤتمر العلمي الثاني لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، الذي يُقام برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ و الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور اسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر و الدكتور حسام المسيرى مقرر المؤتمر و الدكتور محمد أبو عرب رئيس لجنة العلاقات والاعلان والدكتور هشام أبو النجاه رئيس لجنه الفحص واستقبال الأبحاث العلمية، تحت عنوان "العلوم الإنسانية وبناء الإنسان في ضوء الجمهورية الجديدة". وبحضور الدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق

شهدت الجلسة الأولى نقاشًا علميًا متميزًا تحت عنوان "الآثار والفنون والتكنولوجيا ودورهم في بناء الإنسان"، حيث أدارها نخبة من الأكاديميين المتخصصين، وهم: الدكتور محمد زينهم، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتورة هبة حسين، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والدكتور عزت قاموس أستاذ الآثار اليونانية بجامعة الإسكندرية.

تناولت الجلسة محور بعنوان الاثار الفنون والتكنولوجيا ودورها فى بناء الانسان حيث تسلط الضوء على التكامل بين التراث الثقافي والفنون والتكنولوجيا في تعزيز القيم الإنسانية وبناء مجتمعات واعية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

حضر الجلسة عدد كبير من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، حيث أشادوا بالمحتوى العلمي والنقاشات الثرية التي أكدت على أهمية العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة.