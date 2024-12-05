مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق العمال بإحدى شركات القطاع الخاص بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - قامت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بإجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم أحد العاملين بشكاوى رسمية لمكاتب علاقات العمل التابعة للمديرية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة.

التفاوض بخصوص شكوى مقدمة من أحد العاملين بشركة بونيليفر مشرق

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أنه تم التفاوض بخصوص الشكوى المقدمة من العامل السيد محمود السيد العشري، من العاملين بشركة بونيليفر مشرق، يتضرر من التعويض عن الفصل التعسفى والحصول على مسوغات التعيين وشهادة الخبرة، وتم التقاوض وحصول العامل على جميع مستحقاته المالية 22 ألف جنيه كمستحقات مالية للعامل وشهادة خبرة ومسوغات تعيينه.

أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول

كما تم استرداد جميع مستحاقته فى حضور الممثل القانونى للشركة، من خلال مكتب علاقات برج العرب؛ مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

المشكلات التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين

وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات برج العرب بحضور أحمد فتحي مدير منطقة برج العرب، ودعاء حسنين مدير مكتب العلاقات والتشغيل ببرج العرب، والممثل القانوني عن الشركة.

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