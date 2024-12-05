محافظ بني سويف يشهد تسليم عقود عمل لذوي همم وتوفير وظائف للشباب بالفشن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - سلمت مديرية عمل بني سويف عقود عمل لذوي همم بمركز ومدينة الفشن، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فضلا عن توفير 44 فرصة لأبناء مركز الفشن.

كما تم عقد ندوة عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ألقاها المهندس أحمد عيد جوده الباحث الأول بادارة السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أحمد معوض وكيل مديرية العمل ببنى سويف، فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود،والتعاون مع كافة الوزارات،والجهات المعنية،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.



ووجه المحافظ الشكر لفريق العمل بـ مديرية عمل بني سويف على الجهد المبذول خلال فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

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