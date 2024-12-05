سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:54 مساءً - يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غدًا الجمعة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.



حيث اطلع محافظ الجيزة على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية، والتي سوف تستقبل المواطنين غدًا الجمعة.

انعقاد سوق اليوم الواحد بصورة منتظمة

ووجه محافظ الجيزة بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.



وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة السوق غدًا الجمعة للحصول علي كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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