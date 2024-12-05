10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:54 مساءً -  يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غدًا الجمعة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 

حيث اطلع محافظ الجيزة على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية، والتي سوف تستقبل المواطنين غدًا الجمعة. 

 

6bd89b687c.jpg
48b24c25fa.jpg
09bdc142f2.jpg

انعقاد سوق اليوم الواحد بصورة منتظمة

 ووجه محافظ الجيزة بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق. 
 

b1e8cfadbb.jpg
644de17c84.jpg
945afc1135.jpg

 وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة السوق غدًا الجمعة للحصول علي كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة  في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق