السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي - أخبار كلمتك

«العدل».. تصدر بيانًا بشأن الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإصلاح التشريعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، وترأس الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية و القانونية و التواصل السياسي.

أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارون أعضاء الأمانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعي في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

العياط تشهد حملة إزالة واسعة للتعديات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق