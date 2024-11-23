ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44176 شهيدا - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية التايكوندو - أخبار كلمتك

تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي يصل غدًا - أخبار كلمتك

طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي يصل غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:52 - بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:52 - بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد العدل يكشف عن سبب وفاة محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد العدل يكشف عن سبب وفاة محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايزة أفرح البنات».. ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «عايزة أفرح البنات».. ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»| فيديو - أخبار كلمتك

لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

لخدمة مهندسي المحافظة.. النبراوي يفتتح نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة - أخبار كلمتك

رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية - أخبار كلمتك

رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية - أخبار كلمتك

عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«التنمية المحلية»: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في 4 محافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«التنمية المحلية»: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في 4 محافظات - أخبار كلمتك

«التنمية المحلية»: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في 4 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026 بمحافظات «قنا، سوهاج، المنيا، وأسيوط».

ووجهت عوض، مسؤولي البرنامج نحو توسيع قاعدة إشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.

فيما قدمت الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة السادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية بدءًا من العام القادم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.

وكشف الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه تنفيذاً لتكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم تنفيذ ٢٩٤ جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربع التي يستهدفها البرنامج بمعدل ٢٠٤ جلسات على مستوى الوحدات القروية، ٤٥ جلسة متخصصة للمرأة بالإضافة إلى ٤٥ جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وشارك في الجلسات نحو ١٥ ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأشار الهلباوي، إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية بداية جديدة.

يشار إلى أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربع لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن إدراجها في خطة الباب السادس (الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضا على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن إدراجها في خطط الباب الثاني ( موازنة التشغيل والصيانة)، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات.

اقرأ أيضاً
منال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد

منال عوض: نتطلع أن يسهم «المنتدى الحضري العالمي» في الوصول إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ

منال عوض: «التنمية المحلية» تنسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات (فيديو)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير التعليم العالي: 27008 طلاب في القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق