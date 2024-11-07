وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - تطلق وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم الخميس، مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وإصلاح الادارة المحلية ضمن فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، بمشاركة 174 دولة.

كما تشارك منال عوض، اليوم في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة، وكذا استعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة خاصة لمحافظة سوهاج بعنوان "السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ - مسارات لبناء مجتمعات حضرية قادرة على الصمود والاستجابة للمناخ، كما تشارك في جلسة خاصة لمحافظة الدقهلية تحت عنوان إدارة المخلفات كمورد للازدهار الاقتصادي وتحسين البيئة"، بالإضافة لجلسة حوارية بعنوان "الكل يبدأ محليًا".

كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والوفود المشاركة في المنتدي لبحث أطر التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية في مواجهة التغير المناخي.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.