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معلومات الوزراء: توقعات بزيادة السائحين في مصر إلى 19 مليون وافد - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء: توقعات بزيادة السائحين في مصر إلى 19 مليون وافد - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء: توقعات بزيادة السائحين في مصر إلى 19 مليون وافد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ وكالة «فيتش» للتنمية الدولية أوضحت أنَّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نمو عدد السائحين بمصر، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2028، مشيرة إلى أنَّ الارتفاع ما بين 13 إلى 18.8 مليون.

ولفت مركز معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هناك ارتفاعاً في متوسط عدد الوافدين بنسبة 4.7% سنوياً، موضحة ما يلي:

- 3.5 مليون وافد متوقعون من الشرق الأوسط 2024.

4.7% متوسط نمو عدد الوافدين سنويًا.

- 8.6 مليون وافد أوروبي في 2019، ارتفع العدد في 2024 إلى 9.2 مليون، وسيصل إلى 10.8 مليون في 2028.

عدد السائحين الوافدين إلى مصر بين 2019 وحتى 2028

- 2019 وصل عدد السائحين إلى 13 مليون سائح.

- 2020 وصل عدد السائحين إلى 3.7 مليون سائح.

- 2021 وصل عدد السائحين إلى 8 مليون سائح.

- 2022 وصل عدد السائحين إلى 11.7 مليون سائح.

- 2023 وصل عدد السائحين إلى 14.9 مليون سائح.

- 2024 وصل عدد السائحين إلى 15.9 مليون سائح.

- 2025 متوقع وصول عدد السائحين إلى 16.6 مليون سائح.

- 2028 متوقع وصول عدد السائحين إلى 18.8 مليون سائح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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